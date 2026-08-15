Мбаппе: Моуринью приведет Реал к победам и трофеям
Заявление Мбаппе: нападающий мадридцев заверил болельщиков в завоевании титулов под руководством Моуринью.
Футболист Килиан Мбаппе высоко оценил труд Жозе Моуринью в качестве тренера Реала из Мадрида.
Мбаппе подчеркнул, что Моуринью, являясь португальским специалистом, обладает неповторимым умением приводить команду к победам и завоеванию трофеев. Французский форвард заявил, что игроки полны энтузиазма и готовы к успешному сезону.
Он также подчеркнул, что игра за Реал всегда была его мечтой, но престиж клуба не является единственной целью. Главное для команды - это победы и радость для своих болельщиков.
Мбаппе выразил уверенность в том, что Реал сможет завоевать титулы в текущем сезоне, сообщает издание AS.
В то же время стало известно, что Барселона отрицает свой интерес к игроку Спортинга.
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