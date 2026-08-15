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Мбаппе: Моуринью приведет Реал к победам и трофеям

Заявление Мбаппе: нападающий мадридцев заверил болельщиков в завоевании титулов под руководством Моуринью.
Мбаппе: Моуринью приведет Реал к победам и трофеям
Килиан Мбаппе / Getty Images

Футболист Килиан Мбаппе высоко оценил труд Жозе Моуринью в качестве тренера Реала из Мадрида.

Мбаппе подчеркнул, что Моуринью, являясь португальским специалистом, обладает неповторимым умением приводить команду к победам и завоеванию трофеев. Французский форвард заявил, что игроки полны энтузиазма и готовы к успешному сезону.

Он также подчеркнул, что игра за Реал всегда была его мечтой, но престиж клуба не является единственной целью. Главное для команды - это победы и радость для своих болельщиков.

Мбаппе выразил уверенность в том, что Реал сможет завоевать титулы в текущем сезоне, сообщает издание AS.

В то же время стало известно, что Барселона отрицает свой интерес к игроку Спортинга.

 

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