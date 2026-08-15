Барселона отметает слухи о покупке форварда Суареса из Спортинга

Барселона не планирует приобретать Суареса, несмотря на слухи о его возможном переходе в каталонский клуб.

Барселона опровергла интерес к нападающему Спортинга Луису Суаресу.



Ранее были распространены утверждения о том, что каталонский клуб хотел бы приобрести колумбийского нападающего, однако лиссабонская команда не хочет отдавать своего игрока.



Согласно сведениям от Diario Sport, которые основываются на источниках внутри клуба, 28-летний Суарес был предложен Барселоне около двух месяцев назад, но клуб не предпринял действий для его перехода.



Кроме того, Суарес не рассматривается как замена для Хулиана Альвареса. Нападающий Атлетико остается главной мишенью Барселоны в стремлении усилить атакующий состав.



Напомним, ключевой защитник может покинуть Барселону.