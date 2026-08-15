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Майбутнє Кунде в Барселоні опинилося під питанням

Бавария, Арсенал и Тоттенхэм также вступили в гонку за защитника Барселоны, Жюля Кунде, готового к переходу за 65 миллионов евро.
Майбутнє Кунде в Барселоні опинилося під питанням
Жюль Кунде / Getty Images

Согласно данным Foot Mercato, ПСЖ рассматривает возможность приобретения защитника Барселоны, Жюля Кунде, в попытке усилить свою оборонительную линию игроком, способным эффективно действовать как в центре поля, так и на правом краю.

Тем не менее, ПСЖ не является единственным клубом, который обратил внимание на 27-летнего француза. Бавария, Арсенал и Тоттенхэм также заинтересованы в его услугах, причем последний готов предложить около 65 миллионов евро.

Важно отметить, что сам Кунде склонен к продолжению карьеры в Барселоне и хотел бы продлить свой контракт, но прежде всего он хочет узнать о планах Ханси Флика и руководства клуба.

Ранее появилась информация, что Боруссия также рассматривает возможность подписания защитника Барселоны.

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