Майбутнє Кунде в Барселоні опинилося під питанням

Бавария, Арсенал и Тоттенхэм также вступили в гонку за защитника Барселоны, Жюля Кунде, готового к переходу за 65 миллионов евро.

Согласно данным Foot Mercato, ПСЖ рассматривает возможность приобретения защитника Барселоны, Жюля Кунде, в попытке усилить свою оборонительную линию игроком, способным эффективно действовать как в центре поля, так и на правом краю.



Тем не менее, ПСЖ не является единственным клубом, который обратил внимание на 27-летнего француза. Бавария, Арсенал и Тоттенхэм также заинтересованы в его услугах, причем последний готов предложить около 65 миллионов евро.



Важно отметить, что сам Кунде склонен к продолжению карьеры в Барселоне и хотел бы продлить свой контракт, но прежде всего он хочет узнать о планах Ханси Флика и руководства клуба.



Ранее появилась информация, что Боруссия также рассматривает возможность подписания защитника Барселоны.