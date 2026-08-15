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Михаил Мудрик: Путь возвращения в футбол после дисквалификации

Возвращение после дисквалификации: Мудрик о своем интенсивном тренировочном режиме и амбициях в футболе.
Михаил Мудрик: Путь возвращения в футбол после дисквалификации
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист Челси Михаил Мудрик рассказал о своем пути возвращения в профессиональный спорт после длительной дисквалификации.

Украинец сравнил свой период отстранения с долгой предсезонной подготовкой. Во время своего времени вне поля, он активно тренировался, с особым вниманием к восстановлению, сну и диете.

Как он утверждает, его тренировочный режим включал в себя шесть тренировок в неделю, при этом часто он проводил две тренировки в день, как сообщает официальный сайт Челси.

Мудрик подчеркнул, что его главная цель - это вновь заявить о себе в футбольном мире, и он надеется достичь этого через упорный труд.

Тем временем, тренер другой команды из Лондона намекнул на возможные значительные трансферы.

 

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