Артета готовит Арсенал к сезону: активное трансферное окно

Артета активно готовит Арсенал к новому сезону, рассматривая различные варианты трансферов и продаж игроков.

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает текущее трансферное окно важной возможностью для усовершенствования команды.



Артета заявил, что в ближайшие две недели клуб будет активно заниматься подготовкой команды к предстоящему сезону, учитывая как потенциальные новые трансферы, так и возможные продажи футболистов.



Испанский специалист подчеркнул, что многие решения будут зависеть от текущей ситуации на рынке и возможностей клуба. Арсенал продолжает изучать различные варианты для улучшения команды перед началом сезона, как сообщает Arseblog.news.



Стоит отметить, что в этот летний период лондонский клуб успешно подписал контракты с Бруно Гимарайнсом, Кристосом Цолисом, Пьеро Хинкапи и вратарем Иланом Мелье.



Тем временем, Спортинг не планирует отпускать своего форварда в Барселону.