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Артета готовит Арсенал к сезону: активное трансферное окно

Артета активно готовит Арсенал к новому сезону, рассматривая различные варианты трансферов и продаж игроков.
Артета готовит Арсенал к сезону: активное трансферное окно
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает текущее трансферное окно важной возможностью для усовершенствования команды.

Артета заявил, что в ближайшие две недели клуб будет активно заниматься подготовкой команды к предстоящему сезону, учитывая как потенциальные новые трансферы, так и возможные продажи футболистов.

Испанский специалист подчеркнул, что многие решения будут зависеть от текущей ситуации на рынке и возможностей клуба. Арсенал продолжает изучать различные варианты для улучшения команды перед началом сезона, как сообщает Arseblog.news.

Стоит отметить, что в этот летний период лондонский клуб успешно подписал контракты с Бруно Гимарайнсом, Кристосом Цолисом, Пьеро Хинкапи и вратарем Иланом Мелье.

Тем временем, Спортинг не планирует отпускать своего форварда в Барселону.

 

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