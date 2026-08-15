Боруссия Дортмунд нацелилась на защитника Барселоны

Боруссия активно интересуется 20-летним защитником Барселоны Эктором Фортом, рассматривая его как замену Яну Коуту.

Боруссия Дортмунд рассматривает возможность подписания контракта с 20-летним защитником Барселоны, Эктором Фортом, согласно информации от Sky Sport. Немецкий футбольный клуб проявляет активный интерес к испанскому футболисту и уже изучил условия возможной сделки.



Важно отметить, что Форт может занять место Яна Коуту в составе команды из Дортмунда, который недавно перебрался в Комо на правах аренды с опцией последующего выкупа.



Согласно сообщениям СМИ, Барселона готова обсудить продажу защитника, в то время как сам Форт рассматривает возможность покинуть клуб в поисках большего игрового времени.



Напомним, что форвард Челси может продолжить свою карьеру в Италии.