Джефф Безос на пути к становлению главным владельцем Ливерпуля: сделка оценивается в 8 миллиардов долларов
Джефф Безос может стать главным владельцем Ливерпуля, инвестируя около 8 миллиардов долларов в клуб.
Как сообщает CNBC, футбольный клуб Ливерпуль может скоро получить нового главного владельца.
Недавно Fenway Sports Group продала 30% акций клуба новым инвесторам, среди которых был Джефф Безос.
CNBC утверждает, что Безос намерен стать основным акционером Ливерпуля в ближайший год, используя для этого предоставляемую опцию.
Предполагается, что сумма сделки достигнет примерно 8 миллиардов долларов. Безос уже инвестировал более миллиарда долларов, приобретя 30% акций клуба.
В дополнение к этому, было отмечено, что футбольный клуб Шахтер выбрал стадион для участия в Лиге чемпионов.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: