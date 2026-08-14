Джефф Безос на пути к становлению главным владельцем Ливерпуля: сделка оценивается в 8 миллиардов долларов

Джефф Безос может стать главным владельцем Ливерпуля, инвестируя около 8 миллиардов долларов в клуб.

Как сообщает CNBC, футбольный клуб Ливерпуль может скоро получить нового главного владельца.



Недавно Fenway Sports Group продала 30% акций клуба новым инвесторам, среди которых был Джефф Безос.



CNBC утверждает, что Безос намерен стать основным акционером Ливерпуля в ближайший год, используя для этого предоставляемую опцию.



Предполагается, что сумма сделки достигнет примерно 8 миллиардов долларов. Безос уже инвестировал более миллиарда долларов, приобретя 30% акций клуба.



В дополнение к этому, было отмечено, что футбольный клуб Шахтер выбрал стадион для участия в Лиге чемпионов.