Звезда футбола Иммобиле объявляет о завершении карьеры: время для семьи

Иммобиле решает уйти из футбола, планируя больше времени проводить с семьей.

Форвард футбольного клуба Париж Чиро Иммобиле объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры.



36-летний итальянский игрок принял решение уделить больше времени своей семье.



Стоит отметить, что Иммобиле удостоился звания самого результативного игрока в истории Лацио, забив в общей сложности 207 голов.



В течение своей карьеры он также выступал за клубы Бешикташ, Болонья, Севилья и Боруссия. В последнем сезоне, представляя Париж, он забил всего два гола в 12 матчах.