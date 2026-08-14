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Звезда футбола Иммобиле объявляет о завершении карьеры: время для семьи

Иммобиле решает уйти из футбола, планируя больше времени проводить с семьей.
Звезда футбола Иммобиле объявляет о завершении карьеры: время для семьи
Чиро Иммобиле / Getty Images

Форвард футбольного клуба Париж Чиро Иммобиле объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры.

36-летний итальянский игрок принял решение уделить больше времени своей семье.

Стоит отметить, что Иммобиле удостоился звания самого результативного игрока в истории Лацио, забив в общей сложности 207 голов.

В течение своей карьеры он также выступал за клубы Бешикташ, Болонья, Севилья и Боруссия. В последнем сезоне, представляя Париж, он забил всего два гола в 12 матчах.

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