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Барселона на грани отказа от Суареса: переход форварда Спортинга под вопросом

Барселона рассматривает Суареса как главного кандидата на переход, но Спортинг готов отпустить его только за 80 миллионов евро.
Барселона на грани отказа от Суареса: переход форварда Спортинга под вопросом
Луис Суарес / Getty Images

Фабрицио Романо поделился информацией, что шансы на переход форварда Спортинга Луиса Суареса в Барселону крайне малы.

Недавно появлялись слухи о том, что Барселона рассматривает колумбийца в качестве главного кандидата на переход после того, как там отказались от Альвареса.

Летом и Фенербахче пытался подписать контракт с Суаресом, однако Спортинг сумел удержать игрока.

Спортинг готов отпустить Суареса только в случае активации его отступных, размер которых составляет 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Суарес отметился 38 голами в 58 матчах.

Ранее также упоминалось, что форвард Челси может сменить клуб.

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