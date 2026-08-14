Барселона на грани отказа от Суареса: переход форварда Спортинга под вопросом
Барселона рассматривает Суареса как главного кандидата на переход, но Спортинг готов отпустить его только за 80 миллионов евро.
Фабрицио Романо поделился информацией, что шансы на переход форварда Спортинга Луиса Суареса в Барселону крайне малы.
Недавно появлялись слухи о том, что Барселона рассматривает колумбийца в качестве главного кандидата на переход после того, как там отказались от Альвареса.
Летом и Фенербахче пытался подписать контракт с Суаресом, однако Спортинг сумел удержать игрока.
Спортинг готов отпустить Суареса только в случае активации его отступных, размер которых составляет 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне Суарес отметился 38 голами в 58 матчах.
Ранее также упоминалось, что форвард Челси может сменить клуб.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: