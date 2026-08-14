Комо готовит 50-миллионный удар: на прицеле - Лиам Делап из Челси

Комо рассматривает возможность приобретения 23-летнего нападающего Челси Лиама Делапа, несмотря на его высокую стоимость.

Итальянский футбольный клуб Комо проявляет интерес к Лиаму Делапу, нападающему Челси, как сообщает Фабрицио Романо.



Комо активно присматривает себе нового форварда, и 23-летний Делап является главным кандидатом в их списке.



Несмотря на дружественные отношения между клубами, Челси не намерен отдавать Делапа за сумму менее 50 миллионов евро.



Стоимость игрока не изменится, даже учитывая его не самые высокие показатели в прошлом сезоне. В среднем Делап проводил на поле 39 минут за матч в АПЛ и забил лишь один гол.



Кроме того, стало известно, что Болонья уже подписала контракт с Пикколи, конкурентом Довбика.