Довбик: Был близок к переходу в Милан, но не успели оформить

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Артем Довбик, свежее приобретение Болоньи, рассказал о том, как в прошлом году мог покинуть Рому, когда его будущее в команде было под вопросом.



Украинский нападающий утверждает, что у него была возможность перейти в Милан, однако сделка не была заключена до конца трансферного окна.

Довбика цитирует La Repubblica:

После завершения предсезонного сбора прошлым летом Рома посоветовала мне уйти в другой клуб, чтобы получать больше игрового времени. Я был очень близок к переходу в Милан, но до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня, поэтому мы не успели завершить сделку.

Я начал прошлый сезон в Роме, почти не выходил на поле, и мне дали понять, что я буду запасным нападающим. Я готовился к долгому сезону в качестве основного игрока, и мне было тяжело смириться с тем, что все будет иначе. Я играл все реже и уже не получал удовольствия от игры, а потом еще и получил травму. Произошло столько всего, и теперь я просто хочу играть и наслаждаться футболом.