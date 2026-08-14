Довбик: Переход в Болонью - новая страница моей карьеры

Довбик выразил уверенность в своих возможностях в Болонье и готовность проявить свои лучшие качества на итальянском футбольном поле.

Украинский нападающий Артем Довбик рассказал о своих ощущениях после перехода из Ромы в Болонью по условиям аренды.



29-летний футболист подчеркнул, что в своем новом клубе он чувствует себя уверенно.



"Физически сейчас я в порядке, в моей карьере начинается новый этап. В Болонье я почувствовал себя частью сильной команды, настоящей семьи. Вы еще не видели меня в лучшей форме в Италии, но я надеюсь и искренне верю в то, что здесь я смогу показать все, на что способен. Я снова чувствую себя важным для клуба, в котором нахожусь, и могу наслаждаться футболом.

Директор Болоньи Марко Ди Вайо звонил мне еще четыре года назад, когда я играл за Днепр-1. Болонья интересовалась мной, но тратить много денег на нападающего, игравшего только в Украине, было рискованно. Жирона рискнула, это сработало.

Этим летом я общался с Ди Вайо и Тедеско и сказал им, что если я вам нужен, если вы уверены во мне, я иду в Болонью. Болонья два сезона играла в Европе, выиграла Кубок, провела пять-шесть сезонов на высоком уровне. Для меня это был отличный вариант", - цитирует Довбика La Repubblica.



Ранее стало известно, что Болонья заключила контракт с противником Довбика.