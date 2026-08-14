Барселона готова к третьей ставке за Родри из Манчестер Сити

Барселона готова сделать третью ставку на Родри, полузащитника Манчестер Сити, несмотря на два отклоненных предложения.

Барселона продолжает настаивать на приобретении полузащитника Манчестер Сити и испанской национальной команды Родри.



По данным информатора Фабрицио Романо, каталонский клуб готов предложить третью ставку за 30-летнего футболиста "горожан".



Ранее Манчестер Сити отверг два предложения "блаугранас" о трансфере хавбека за 50 и 60 миллионов евро.



Согласно источнику, Барселона намерена предложить сумму, которая будет находиться между их предыдущим предложением и 80 миллионами евро - суммой, которую Манчестер Сити хотел бы получить за Родри.



В Барселоне подтверждают свою уверенность в успешном исходе переговоров о трансфере.



Ранее сообщалось, что Родри уже согласовал условия контракта с Барселоной.