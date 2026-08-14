Болонья привлекает звезду Фиорентины: Роберто Пикколи переходит на правах аренды
Роберто Пикколи переходит в Болонью на условиях годовой аренды с обязательным выкупом, сумма которого составит 18 миллионов евро.
Болонья, итальянский футбольный клуб, сообщил о подписании контракта с Роберто Пикколи, форвардом из Фиорентины.
Как указано на официальном сайте "россоблу", 25-летний итальянский нападающий присоединился к клубу на основании годового арендного соглашения с обязательным последующим выкупом.
Хотя детали финансового соглашения не раскрываются, ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 18 миллионов евро, плюс возможные бонусы в размере двух миллионов евро.
Benvenuto in rossoblù Roberto 🤝🇮🇹#WeAreOne pic.twitter.com/re5q3fXCFb— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 13, 2026
В прошлом сезоне Пикколи выступал за Фиорентину в 43 матчах различных чемпионатов, где забил восемь голов и сделал две голевые передачи.
Стоит отметить, что Болонья ранее арендовала украинского нападающего Артема Довбика из Ромы.
В то же время, форвард Болоньи Сантьяго Кастро перешел в Рому.
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