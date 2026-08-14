Болонья привлекает звезду Фиорентины: Роберто Пикколи переходит на правах аренды

Роберто Пикколи переходит в Болонью на условиях годовой аренды с обязательным выкупом, сумма которого составит 18 миллионов евро.

Болонья, итальянский футбольный клуб, сообщил о подписании контракта с Роберто Пикколи, форвардом из Фиорентины.



Как указано на официальном сайте "россоблу", 25-летний итальянский нападающий присоединился к клубу на основании годового арендного соглашения с обязательным последующим выкупом.



Хотя детали финансового соглашения не раскрываются, ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 18 миллионов евро, плюс возможные бонусы в размере двух миллионов евро.

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