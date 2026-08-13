Возвращение Рашфорда в Манчестер Юнайтед: Каррик приветствует решение

Наставник футбольного клуба Манчестер Юнайтед Майкл Каррик выразил свое мнение относительно ситуации с Маркусом Рашфордом.



Рашфорд, профессиональный футболист из Англии, недавно вернулся из аренды в Барселоне и, по всей видимости, продолжит играть за Манчестер Юнайтед в следующем сезоне.



Каррик не скрывал своего восторга от возвращения Рашфорда в команду, подчеркнув, что он способен существенно улучшить игру команды.

Каррик заявил:

Маркус несомненно наш игрок, и он такая же часть нашей команды, как и все остальные. Он снова присоединился к нам и на тренировках очень хорошо зарекомендовал себя. Я давно знаю его, как и некоторых других игроков, поэтому отношусь к нему так, а не иначе, но было очень радостно снова видеть его в одной обойме с командой на этой неделе. Я очень оптимистично настроен по этому поводу.

Маркус - очень податливый игрок, и если карьера футболиста может продолжаться 10-15 лет, то наверняка найдутся моменты, когда кто бы то ни был может свернуть с единого пути. Это в порядке вещей, такое случается. Бывают взлеты, случаются падения, и это не всегда решение, принятое единолично. Так бывает, но сейчас мы как команда находимся на очень позитивной волне, и Маркус способен нам очень и очень подсобить.