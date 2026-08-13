Тиджани Рейндерс готов покинуть Манчестер Сити: Аль-Кадисия готова выложить 60 млн евро

Аль-Кадисия готова выложить 60 миллионов евро за Тиджани Рейндерса, желающего покинуть Манчестер Сити ради большего игрового времени.

Фабрицио Романо сообщил, что Тиджани Рейндерс, игрок в полузащите Манчестер Сити, намерен покинуть свой клуб.



Аль-Кадисия готова потратить 60 миллионов евро на переход нидерландского футболиста.



Рейндерс, 28-летний, присоединился к Манчестер Сити в прошлом году, стоимость его трансфера составила 55 миллионов евро, однако он не смог стать неотъемлемой частью основного состава команды.



В течение своего пребывания в клубе он участвовал в 47 матчах и теперь хочет уйти из команды, чтобы получить больше игрового времени. Теперь исход трансфера полностью зависит от решения самого Рейндерса.



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