Тиджани Рейндерс готов покинуть Манчестер Сити: Аль-Кадисия готова выложить 60 млн евро
Аль-Кадисия готова выложить 60 миллионов евро за Тиджани Рейндерса, желающего покинуть Манчестер Сити ради большего игрового времени.
Фабрицио Романо сообщил, что Тиджани Рейндерс, игрок в полузащите Манчестер Сити, намерен покинуть свой клуб.
Аль-Кадисия готова потратить 60 миллионов евро на переход нидерландского футболиста.
Рейндерс, 28-летний, присоединился к Манчестер Сити в прошлом году, стоимость его трансфера составила 55 миллионов евро, однако он не смог стать неотъемлемой частью основного состава команды.
В течение своего пребывания в клубе он участвовал в 47 матчах и теперь хочет уйти из команды, чтобы получить больше игрового времени. Теперь исход трансфера полностью зависит от решения самого Рейндерса.
Было также упомянуто, что футбольный клуб Милан начал большую реорганизацию.
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