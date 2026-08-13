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Душан Влахович: из Ювентуса в Бешикташ за 7,5 миллионов евро в год

Влахович переходит в Бешикташ после ухода из Ювентуса, подписав трехлетний контракт на 7,5 миллионов евро в год.
Душан Влахович: из Ювентуса в Бешикташ за 7,5 миллионов евро в год
Душан Влахович / bjk.com.tr

26-летний футболист Душан Влахович теперь стал игроком команды Бешикташ.

Сербский спортсмен был привлечен турецким футбольным клубом в статусе свободного агента после его ухода из Ювентуса.

Влахович подписал с Бешикташем договор на три года, по условиям которого он будет зарабатывать 7,5 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что в составе Ювентуса сербский нападающий сыграл 168 матчей и забил 68 голов, включая голы в прошлом сезоне.

Также было упомянуто, что другой турецкий клуб сумел сохранить своего ведущего игрока.

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