Душан Влахович: из Ювентуса в Бешикташ за 7,5 миллионов евро в год

Влахович переходит в Бешикташ после ухода из Ювентуса, подписав трехлетний контракт на 7,5 миллионов евро в год.

26-летний футболист Душан Влахович теперь стал игроком команды Бешикташ.



Сербский спортсмен был привлечен турецким футбольным клубом в статусе свободного агента после его ухода из Ювентуса.



Влахович подписал с Бешикташем договор на три года, по условиям которого он будет зарабатывать 7,5 миллионов евро в год.



Стоит отметить, что в составе Ювентуса сербский нападающий сыграл 168 матчей и забил 68 голов, включая голы в прошлом сезоне.



Также было упомянуто, что другой турецкий клуб сумел сохранить своего ведущего игрока.