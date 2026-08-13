ПСЖ готов к решительным действиям: Луис Энрике нацеливает команду на третий подряд титул Лиги чемпионов

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Наставник ПСЖ Луис Энрике поделился своими впечатлениями после того, как его команда обыграла Астон Виллу в матче за Суперкубок УЕФА. Он также уточнил, что следующим этапом для его команды в текущем сезоне будет попытка завоевать Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Энрике, цитируемый официальным сайтом УЕФА, говорит:

Что игра будет трудной, мы знали, но нам удалось сыграть так, как нам этого хотелось. Мои игроки показали, на что они способны. Возможно, мы пока еще не в лучшей своей форме, но этот матч в очередной раз показал, какие мы и какие у нас болельщики, которые каждый раз помогают нам выигрывать трофеи и поддерживать высокий уровень игры.

Я не понаслышке знаю, как сложно бывает завоевать трофей, особенно с командой, которая так настойчиво к этому стремится. Три года назад все наперебой говорили, что команда моя зеленая, а мы взяли и доказали, что это не так. Нам еще многое необходимо улучшить, свои слабые стороны мы знаем, но я очень рад, что мне предоставилась возможность тренировать команду с такими амбициями.

Следующая наша цель - выиграть Лигу чемпионов третий раз подряд. Мы не должны отказываться от наших устремлений, мы должны верить в свои силы. Выполнить запланированное будет очень сложно, но давать попуск себе мы не собираемся, мы настроены решительно и бесповоротно.