Милан готовит к продаже звездных игроков: новый тренер реформирует команду

Милан готовится к продаже игроков после оценки нового тренера Рубена Аморима, который решил обновить состав команды.

Согласно информации от Sky Sport Italia, футбольная команда Милан планирует продажу некоторых своих игроков.



Команду недавно взял под свое руководство новый тренер Рубен Аморим. Он уже успел оценить текущий состав команды и решил, что требуется его обновление.



Игроки Кристофер Нкунку, Фикайо Томори, Юссуф Фофана и Давид Одогу были выставлены на продажу и могут покинуть команду до окончания трансферного периода.



Аморим заявил игрокам, что не намерен с ними сотрудничать, и руководство команды поддержало его решение. Однако пока не определена судьба Сантьяго Хименеса, Филиппо Терраччано и Первиса Эступиньяна.



Тем временем, появились сообщения о том, что Интер активно работает над привлечением новых игроков.