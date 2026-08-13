Галатасарай отвергает 130-миллионное предложение Аль-Хиляля за Осимхена

Аль-Хиляль предложил Галатасараю 130 миллионов евро за Осимхена, но клуб отверг предложение, не желая расставаться с форвардом.

Флориан Плеттенберг раскрыл, что Галатасарай получил от Аль-Хиляля новое предложение о трансфере Виктора Осимхена.



Футбольная команда из Саудовской Аравии выразила готовность заплатить 130 миллионов евро за нигерийского форварда, но официального предложения не последовало, и переговоры велись без галстуков через посредника.



Тем не менее Галатасарай, по всей видимости, не учел это предложение и тут же его отверг, так как в данный момент клуб не планирует расставаться со своим нападающим.



В прошлом сезоне Осимхен участвовал в 22 матчах чемпионата, где забил 15 мячей.



Было также упомянуто, что Михаил Мудрик может продолжить свою профессиональную деятельность в английской Премьер-лиге.