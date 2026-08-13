Артур Шах переходит из Карпат в польскую Лехия на правах аренды

Артур Шах переходит в Лехию на правах аренды до 2026/27 года.

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Атакующий хавбек Карпат Артур Шах теперь будет играть за польский клуб Лехия. Эта информация опубликована на официальном веб-сайте польского футбольного клуба из второго дивизиона.



21-летний футболист из Украины присоединится к команде из Гданьска на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Artur Shakh został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk. 21-letni ukraiński ofensywny pomocnik dołącza do Biało-Zielonych z Karpat Lwów na zasadzie wypożyczenia na sezon 2026/2027. Powodzenia! ⚪️🟢



👉 https://t.co/DBYz7yJyOW pic.twitter.com/a6FMvtITVM — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 13, 2026





В прошлом сезоне Шах принял участие в 19 матчах за Карпаты, забив один мяч. Его действующий контракт с клубом из Львова истекает в конце 2028 года.



Важно отметить, что в этом году руководство Лехии взял на себя бывший тренер Карпат Владислав Лупашко. После трех раундов текущего чемпионата команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице второго дивизиона, набрав всего одно очко.



Ранее стало известно о переходе французского форварда в Карпаты.