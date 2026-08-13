Михаил Мудрик может перейти в Ковентри на правах аренды

Ковентри рассматривает возможность аренды Михаила Мудрика от Челси в следующем сезоне Премьер-лиги.

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Украинский футболист и вингер Челси Михаил Мудрик может перебраться в другую команду английской Премьер-лиги на правах аренды в следующем сезоне.



Согласно Coventry Live, Ковентри, вернувшийся в высший дивизион после прошлого сезона, рассматривает возможность привлечения 25-летнего игрока. Мудрик находится среди потенциальных кандидатов, которых главный тренер Ковентри Фрэнк Лэмпард хотел бы включить в свою команду. Лэмпард, который уже работал с Мудриком во время своего второго срока на посту тренера Челси в 2023 году, заинтересован в возобновлении сотрудничества с футболистом. Клуб в этом сезоне уже вложил 86,2 миллиона фунтов в укрепление команды и готовится к своему первому с 2001 года сезону в Премьер-лиге.



Сообщается, что Челси готов предложить Мудрику аренду, чтобы обеспечить ему регулярную игровую практику и поддержание формы.



Мудрик, в свою очередь, также открыт для временного перехода из лондонского клуба, что было подтверждено после его встречи с руководством клуба по окончании предсезонного тура по Азии.



Ранее стало известно, что у Мудрика также есть возможность перехода в аренду во французский футбольный клуб.