Лунин оценивает интенсивность тренировок под руководством Моуринью и выражает надежду на успешный сезон.

Украинский вратарь Андрей Лунин поделился своими мыслями после победы Реала над Депортиво со счетом 1:0 в товарищеском матче. Лунин сделал эффективную передачу мяча Браиму Диасу, быстро возвращая его в игру рукой и направляя прямо к Диасу, который забил единственный гол в матче.



Лунин выразил удовольствие от атмосферы на стадионе и подчеркнул, что команда продолжает интенсивную подготовку к новому сезону.



Вратарь также признал, что уже ощутил интенсивность тренировок под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью, сообщает AS.



"Очень хорошо. Я много работал. Новый тренер и новые ощущения. Надеюсь, это будет отличный год", - заявил он.



Тем временем, Кристал Пэлас объявил о возвращении Эвана Гессана в свои ряды.