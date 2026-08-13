Гессан возвращается в Кристал Пэлас: аренда с возможностью полного перехода

Эван Гессан вернется в Кристал Пэлас на правах аренды от Астон Виллы в новом сезоне, с возможностью полного перехода.

Кристал Пэлас объявил о возвращении Эвана Гессана в свои ряды.



Гессан, форвард из Кот-д'Ивуара, будет играть за команду в новом сезоне на правах аренды от Астон Виллы, с возможностью последующего перехода на полное право, сообщает пресс-служба клуба.



Стоит упомянуть, что Гессан уже выступал за Кристал Пэлас во второй части прошлого сезона, участвуя в 21 матче различных турниров и забив два гола, прежде чем его отправили в аренду в январе.



Во время своего прошлого присутствия в Кристал Пэлас Гессан сыграл в 14 матчах, забил два гола и способствовал победе команды в Лиге конференций.



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