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Манчестер Сити отвергает предложение Барселоны: 60 млн евро за Родри недостаточно

Манчестер Сити требует 82 миллиона евро за Родри, Барселона решает, стоит ли повышать ставки.
Манчестер Сити отвергает предложение Барселоны: 60 млн евро за Родри недостаточно
Манчестер Сити / Getty Images

Барселона предложила Манчестер Сити трансфер полузащитника Родри, однако английский клуб отклонил предложение, считая предложенную сумму недостаточной. Барселона была готова заплатить за игрока 60 миллионов евро, плюс 6 миллионов в виде бонусов.

По информации издания The Times, Манчестер Сити сообщил Барселоне, что готов продать Родри только за 82 миллиона евро.

Теперь Барселона стоит перед выбором - увеличить свое предложение, чтобы заключить контракт с 30-летним полузащитником.

В то же время, капитан Тоттенхэма собирается перейти в испанскую лигу.

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