Манчестер Сити отвергает предложение Барселоны: 60 млн евро за Родри недостаточно

Манчестер Сити требует 82 миллиона евро за Родри, Барселона решает, стоит ли повышать ставки.

Барселона предложила Манчестер Сити трансфер полузащитника Родри, однако английский клуб отклонил предложение, считая предложенную сумму недостаточной. Барселона была готова заплатить за игрока 60 миллионов евро, плюс 6 миллионов в виде бонусов.



По информации издания The Times, Манчестер Сити сообщил Барселоне, что готов продать Родри только за 82 миллиона евро.



Теперь Барселона стоит перед выбором - увеличить свое предложение, чтобы заключить контракт с 30-летним полузащитником.



В то же время, капитан Тоттенхэма собирается перейти в испанскую лигу.