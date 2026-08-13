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Энрике в третий раз завоевывает Суперкубок Европы, сравниваясь с легендами футбола

Энрике равняется с Фергюсоном и Трапаттони, завоевав шестой еврокубок в качестве тренера.
Энрике в третий раз завоевывает Суперкубок Европы, сравниваясь с легендами футбола
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике стал третьим обладателем Суперкубка Европы, приведя свою команду к победе над Астон Виллой со счетом 2:1.

56-летний испанец благодаря этому успеху завоевал свой шестой еврокубок в качестве тренера, что позволило ему сравняться по этому показателю с Алексом Фергюсоном и Джованни Трапаттони.

Только Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти опережают Энрике, имея на своем счету 7 и 10 еврокубков соответственно. Стоит отметить, что Энрике выиграл все шесть европейских финалов, в которых участвовал.



Третий Суперкубок Европы стал еще одним достижением в карьере Энрике. Ранее он завоевывал этот трофей в составе Барселоны в 2015 году и ПСЖ в 2025 году. По этому показателю он уступает только Гвардиоле, который выиграл четыре таких титула, и Анчелотти с пятью победами.

Также стоит упомянуть, что Барселона потеряла своего главного вингера до следующей весны.

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