Энрике в третий раз завоевывает Суперкубок Европы, сравниваясь с легендами футбола
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике стал третьим обладателем Суперкубка Европы, приведя свою команду к победе над Астон Виллой со счетом 2:1.
56-летний испанец благодаря этому успеху завоевал свой шестой еврокубок в качестве тренера, что позволило ему сравняться по этому показателю с Алексом Фергюсоном и Джованни Трапаттони.
Только Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти опережают Энрике, имея на своем счету 7 и 10 еврокубков соответственно. Стоит отметить, что Энрике выиграл все шесть европейских финалов, в которых участвовал.
PSG 2-1 AVL (FT) - Luis Enrique iguala a Alex Ferguson y Giovanni Trapattoni como TERCER entrenador con más títulos europeos conquistados.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 12, 2026
1️⃣0️⃣ Carlo Ancelotti
7️⃣ Josep Guardiola
6️⃣ LUIS ENRIQUE
6️⃣ Alex Ferguson
6️⃣ Giovanni Trapattoni
5️⃣ Bob Paisley
5️⃣ José Mourinho
5️⃣ Zinédine… pic.twitter.com/RDkmXMFdbd
Третий Суперкубок Европы стал еще одним достижением в карьере Энрике. Ранее он завоевывал этот трофей в составе Барселоны в 2015 году и ПСЖ в 2025 году. По этому показателю он уступает только Гвардиоле, который выиграл четыре таких титула, и Анчелотти с пятью победами.
Также стоит упомянуть, что Барселона потеряла своего главного вингера до следующей весны.