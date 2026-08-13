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Травма на тренировке: Бардагжи готовится к долгому восстановлению

Операция прошла успешно, но восстановление займет до семи месяцев, сообщает пресс-служба Барселоны о состоянии Руни Бардагжи.
Травма на тренировке: Бардагжи готовится к долгому восстановлению
Руни Бардагжи / Getty Images

Шведский футболист Руни Бардагжи получил травму во время тренировки, в результате которой у него произошел разрыв передней крестообразной связки колена.

После этого несчастного случая Бардагжи был вынужден подвергнуться операции. Сообщение от пресс-службы Барселоны подтвердило, что операция прошла без осложнений.

Ожидается, что 20-летнему Руни потребуется от полугода до семи месяцев для полного восстановления.

В прошлом сезоне Бардагжи участвовал в 21 матче Ла Лиги, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Тем временем, Симеоне разрушил надежды Альвареса на переход в Барселону.

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