Операция прошла успешно, но восстановление займет до семи месяцев, сообщает пресс-служба Барселоны о состоянии Руни Бардагжи.

Шведский футболист Руни Бардагжи получил травму во время тренировки, в результате которой у него произошел разрыв передней крестообразной связки колена.



После этого несчастного случая Бардагжи был вынужден подвергнуться операции. Сообщение от пресс-службы Барселоны подтвердило, что операция прошла без осложнений.



Ожидается, что 20-летнему Руни потребуется от полугода до семи месяцев для полного восстановления.



В прошлом сезоне Бардагжи участвовал в 21 матче Ла Лиги, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.



Тем временем, Симеоне разрушил надежды Альвареса на переход в Барселону.