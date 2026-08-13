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Симеоне vs Барселона: борьба за Альвареса набирает обороты

Симеоне планирует включить Альвареса в состав на следующий сезон, несмотря на его желание перейти в Барселону.
Симеоне vs Барселона: борьба за Альвареса набирает обороты
Хулиан Альварес и Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне провел индивидуальную встречу с Хулианом Альваресом, чтобы обговорить его перспективы в команде. Альварес вновь подтвердил свое желание перейти в Барселону.

По данным Mundo Deportivo, Симеоне дал понять, что собирается включить Альвареса в состав на следующий сезон. Однако, окончательное решение о возможности трансфера остается за руководством клуба.

Барселона уже сделала предложение в размере около 100 миллионов евро за переход Альвареса, но Атлетико не показывает готовности к диалогу и не хочет отдавать своего нападающего прямому конкуренту.

Тем не менее, Альварес продолжает настаивать на своем переходе, а его представители ищут пути решения этой проблемы.

Между тем, капитан Тоттенхэма готовится к переходу в испанскую лигу.

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