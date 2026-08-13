Симеоне vs Барселона: борьба за Альвареса набирает обороты
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне провел индивидуальную встречу с Хулианом Альваресом, чтобы обговорить его перспективы в команде. Альварес вновь подтвердил свое желание перейти в Барселону.
По данным Mundo Deportivo, Симеоне дал понять, что собирается включить Альвареса в состав на следующий сезон. Однако, окончательное решение о возможности трансфера остается за руководством клуба.
Барселона уже сделала предложение в размере около 100 миллионов евро за переход Альвареса, но Атлетико не показывает готовности к диалогу и не хочет отдавать своего нападающего прямому конкуренту.
Тем не менее, Альварес продолжает настаивать на своем переходе, а его представители ищут пути решения этой проблемы.
Между тем, капитан Тоттенхэма готовится к переходу в испанскую лигу.