Атлетико Мадрид приобретает Кристиана Ромеро за 40 млн евро

Лидер "шпор" уже полностью согласовал условия личного контракта с новым клубом Ла Лиги.

Тоттенхэм и Атлетико Мадрид достигли консенсуса относительно перехода аргентинского защитника Кристиана Ромеро.



Известно, что мадридский клуб заплатит за 28-летнего футболиста 40 миллионов евро, включая премии.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷



Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.



Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.



Atléti: done. 💥 pic.twitter.com/tovUQvOOEY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

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