Атлетико Мадрид приобретает Кристиана Ромеро за 40 млн евро
Лидер "шпор" уже полностью согласовал условия личного контракта с новым клубом Ла Лиги.
Тоттенхэм и Атлетико Мадрид достигли консенсуса относительно перехода аргентинского защитника Кристиана Ромеро.
Известно, что мадридский клуб заплатит за 28-летнего футболиста 40 миллионов евро, включая премии.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.
Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.
Atléti: done. 💥 pic.twitter.com/tovUQvOOEY
Важно отметить, что "шпоры" получат 15% от суммы последующей продажи Ромеро. Главный тренер Атлетико Диего Симеоне долгое время наблюдал за карьерой своего соотечественника.
Дополнительно, Ромеро уже согласовал личные условия с Атлетико, и для окончания сделки ему осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт.
Также известно, что Интер договорился о покупке игрока сборной Англии.
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