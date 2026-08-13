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Атлетико Мадрид приобретает Кристиана Ромеро за 40 млн евро

Лидер "шпор" уже полностью согласовал условия личного контракта с новым клубом Ла Лиги.
Атлетико Мадрид приобретает Кристиана Ромеро за 40 млн евро
Кристиан Ромеро / Getty Images

Тоттенхэм и Атлетико Мадрид достигли консенсуса относительно перехода аргентинского защитника Кристиана Ромеро.

Известно, что мадридский клуб заплатит за 28-летнего футболиста 40 миллионов евро, включая премии.



Важно отметить, что "шпоры" получат 15% от суммы последующей продажи Ромеро. Главный тренер Атлетико Диего Симеоне долгое время наблюдал за карьерой своего соотечественника.

Дополнительно, Ромеро уже согласовал личные условия с Атлетико, и для окончания сделки ему осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Также известно, что Интер договорился о покупке игрока сборной Англии.

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