Болонья привлекает звезду Фиорентины: Пикколи готовится к переходу за 18 миллионов евро

Болонья заключила соглашение с Фиорентиной о переходе 25-летнего нападающего Роберто Пикколи.

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Артем Довбик, украинский футболист, недавно присоединившийся к команде Болоньи, в скором времени встретится с новым нападающим партнером. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "россоблу" достигли соглашения с Фиорентиной о переходе Роберто Пикколи.



25-летний итальянский нападающий будет представлять Болонью на основании годового арендного договора, с обязательным выкупом за 18 миллионов евро и дополнительными 2 миллионами евро в форме бонусов.



Пикколи в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.



В предыдущем сезоне, играя за Фиорентину, Пикколи участвовал в 43 матчах различных чемпионатов, забив восемь мячей и совершив две результативные передачи.



Стоит отметить, что ранее нападающий Болоньи Сантьяго Кастро перешел в Рому.