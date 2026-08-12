Барселона и Манчестер Сити ведут переговоры: Родри между 60 и 80 млн евро

Барселона предлагает 60 млн евро за Родри, но Манчестер Сити настаивает на 80 млн евро. Бонусы могут стать ключевым фактором в переговорах.

Барселона предложила Манчестер Сити обновленные условия для перехода Родри в их команду.



Как стало известно, каталонцы готовы заплатить около 60 миллионов евро, плюс возможные бонусы, за 30-летнего игрока.



Однако, Манчестер Сити оценивает Родри в 80 миллионов евро. Барселона считает эту стоимость завышенной и надеется договориться о более умеренной цене.



По данным источника, окончательная стоимость может колебаться от 60 до 80 миллионов евро, при этом бонусы могут играть ключевую роль в переговорах.

🚨🔵🔴 Barcelona have already made new verbal proposal to Manchester City for Rodri worth €60m with add-ons.



Man City insist on €80m valuation to sell Rodri, Barça remain confident to close.



Half way between €60m bid and €80m can be the solution, with add-ons key. pic.twitter.com/9MSyTf0luZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

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