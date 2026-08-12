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Барселона и Манчестер Сити ведут переговоры: Родри между 60 и 80 млн евро

Барселона предлагает 60 млн евро за Родри, но Манчестер Сити настаивает на 80 млн евро. Бонусы могут стать ключевым фактором в переговорах.
Барселона и Манчестер Сити ведут переговоры: Родри между 60 и 80 млн евро
Родри / Getty Images

Барселона предложила Манчестер Сити обновленные условия для перехода Родри в их команду.

Как стало известно, каталонцы готовы заплатить около 60 миллионов евро, плюс возможные бонусы, за 30-летнего игрока.

Однако, Манчестер Сити оценивает Родри в 80 миллионов евро. Барселона считает эту стоимость завышенной и надеется договориться о более умеренной цене.

По данным источника, окончательная стоимость может колебаться от 60 до 80 миллионов евро, при этом бонусы могут играть ключевую роль в переговорах.



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