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Президент ФИФА Инфантино может обменять поддержку на переход Мексики в КОНМЕБОЛ

Инфантино, возможно, предложит поддержку Мексике в обмен на переход из КОНКАКАФ в КОНМЕБОЛ, что может стать решающим фактором для его переизбрания.
Президент ФИФА Инфантино может обменять поддержку на переход Мексики в КОНМЕБОЛ
Джанни Инфантино / Getty Images

Как сообщает Marca, Джанни Инфантино, президент ФИФА, вероятно, предложил Мексиканской футбольной федерации свою поддержку в предстоящих президентских выборах в обмен на помощь в переводе страны из КОНКАКАФ в КОНМЕБОЛ.

По данным источника, поддержка Мексики может стать решающим фактором для Инфантино в его стремлении удержать свой пост. Однако, такой переход потребует одобрения от нескольких футбольных организаций и на данный момент является только потенциальной возможностью.

Если Мексика согласится на это, она будет регулярно проводить матчи с Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Колумбией. Однако, это также может привести к дополнительным расходам, перелетам и логистическим сложностям.

Возможный переход также может указывать на существующие напряжения между FMF и КОНКАКАФ из-за разногласий относительно планов Инфантино коммерциализировать управление чемпионатами мира.

Стоит отметить, что США присоединились к расследованию против FIFA Forward Enterprise.

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