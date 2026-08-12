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Арне Слот отклонил предложение тренировать сборную Нидерландов: причины отказа

Слот отказался от тренерского поста в сборной Нидерландов, предпочитая ежедневное взаимодействие с игроками в клубном футболе.
Арне Слот отклонил предложение тренировать сборную Нидерландов: причины отказа
Арне Слот / Getty Images

Экс-тренер Ливерпуля Арне Слот раскрыл причины своего отказа от предложения стать главным тренером национальной команды Нидерландов.

Слот уточнил, что не вступал в долгосрочные обсуждения с Королевским футбольным союзом Нидерландов и не рассматривал детали контракта, такие как размер зарплаты или срок действия.

Согласно данным, представленным самим Слотом на Goal, переговоры продолжались примерно неделю, после чего он решил остаться в клубном футболе.

Слот высказался, что для него критически важно иметь возможность ежедневно взаимодействовать с игроками на тренировках, что в национальной команде было бы невозможно в той же степени. Это стало решающим фактором его отказа.

Тем временем, Нойер выразил свое мнение о том, почему, по его мнению, Клопп сможет поднять сборную Германии на пик.

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