Арне Слот отклонил предложение тренировать сборную Нидерландов: причины отказа

Слот отказался от тренерского поста в сборной Нидерландов, предпочитая ежедневное взаимодействие с игроками в клубном футболе.

Экс-тренер Ливерпуля Арне Слот раскрыл причины своего отказа от предложения стать главным тренером национальной команды Нидерландов.



Слот уточнил, что не вступал в долгосрочные обсуждения с Королевским футбольным союзом Нидерландов и не рассматривал детали контракта, такие как размер зарплаты или срок действия.



Согласно данным, представленным самим Слотом на Goal, переговоры продолжались примерно неделю, после чего он решил остаться в клубном футболе.



Слот высказался, что для него критически важно иметь возможность ежедневно взаимодействовать с игроками на тренировках, что в национальной команде было бы невозможно в той же степени. Это стало решающим фактором его отказа.



Тем временем, Нойер выразил свое мнение о том, почему, по его мнению, Клопп сможет поднять сборную Германии на пик.