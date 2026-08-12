Влахович готов перебраться в Бешикташ: подробности сделки

Влахович близок к подписанию трехлетнего контракта с Бешикташем, годовой доход составит около 8 миллионов евро.

Футболист из Сербии Душан Влахович готовится к переходу в турецкую футбольную лигу.



Как сообщает Фабрицио Романо, Влахович достиг вербального соглашения с турецким футбольным клубом Бешикташ о подписании трехлетнего договора. Предполагается, что в течение следующих 48 часов футболист отправится в Стамбул.



Согласно информации, представленной Николо Скирой, годовой доход Влаховича будет около 8 миллионов евро, к этой сумме будут добавлены бонусы, а также он получит значительный бонус за переход.



Напомним, что Влахович покинул итальянский клуб Ювентус этим летом, став свободным агентом. Ранее его игрой заинтересовалась испанская Барселона.



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