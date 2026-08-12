Челси может продать Фернандеса за 120 млн фунтов: Манчестер Сити в числе претендентов

Челси оценивает стоимость Фернандеса в 120 млн фунтов, а Манчестер Сити - главный претендент на его приобретение.

В преддверии летнего периода Челси рискует потерять Энцо Фернандеса.



По данным, полученным от источника Фабрицио Романо, лондонский клуб будет рассмотривать возможность продажи аргентинского полузащитника до начала нового сезона.



Было отмечено, что Челси оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 120 млн фунтов и не намерен снижать цену после старта АПЛ, поскольку руководство клуба стремится сохранить стабильность состава.



Следует упомянуть, что Манчестер Сити является главным кандидатом на приобретение Фернандеса, главный тренер Энцо Мареска заинтересован в воссоединении с аргентинцем, однако окончательное решение будет зависеть от самого игрока.



Тем временем Жирона намерена улучшить свое финансовое состояние за счет продажи украинского футболиста.