Нойер поддерживает назначение Клоппа главным тренером сборной Германии

Нойер поддерживает возможность работы с Клоппом в сборной Германии, отмечая его внушительный опыт и вклад в развитие футбола.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер высказался в поддержку возможного назначения Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии в преддверии нового сезона.



"Думаю, у него самый большой опыт, и я надеюсь, что он сможет продвинуть немецкий футбол вперед", - заявил Нойер в интервью Sky Sport.



Кроме того, вратарь подчеркнул свою готовность сотрудничать с Клоппом в составе национальной команды.



"Конечно. У него за плечами огромный опыт. Возможно, тогда он просто выбрал не тот клуб, поэтому у нас и не получилось поработать вместе".



Тем временем, полузащитник Манчестер Сити отправился на следующую аренду.