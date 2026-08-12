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Нойер поддерживает назначение Клоппа главным тренером сборной Германии

Нойер поддерживает возможность работы с Клоппом в сборной Германии, отмечая его внушительный опыт и вклад в развитие футбола.
Нойер поддерживает назначение Клоппа главным тренером сборной Германии
Мануэль Нойер и Юрген Клопп / Getty Images

Вратарь Баварии Мануэль Нойер высказался в поддержку возможного назначения Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии в преддверии нового сезона.

"Думаю, у него самый большой опыт, и я надеюсь, что он сможет продвинуть немецкий футбол вперед", - заявил Нойер в интервью Sky Sport.

Кроме того, вратарь подчеркнул свою готовность сотрудничать с Клоппом в составе национальной команды.

"Конечно. У него за плечами огромный опыт. Возможно, тогда он просто выбрал не тот клуб, поэтому у нас и не получилось поработать вместе".

Тем временем, полузащитник Манчестер Сити отправился на следующую аренду.

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