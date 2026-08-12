Жирона снижает цену на Цыганкова: Сельта в числе претендентов

Жирона готова снизить стоимость Цыганкова до 10-15 миллионов евро, Сельта - вероятный покупатель.

Украинский футболист Виктор Цыганков, выступающий за клуб Жирона, продолжает привлекать интерес крупных футбольных команд.



Несмотря на то, что отступные за 28-летнего игрока составляют 30 миллионов евро, Жирона готова значительно снизить эту стоимость. Причина кроется в том, что каталонский клуб не может позволить себе выплачивать зарплату Цыганкова, соответствующую уровню второго дивизиона, а его контракт истекает следующим летом.



В результате, Жирона рассчитывает получить за Цыганкова от 10 до 15 миллионов евро. Самым вероятным покупателем украинца считается Сельта, хотя даже эта сумма для нее может оказаться слишком высокой, сообщает Faro de Vigo.



Также стоит упомянуть, что Монако расторгает контракт с Погба, обещая выплатить полную зарплату за оставшийся срок действия договора.