Монако расторгает контракт с Полем Погба: полная выплата, несмотря на травму

Монако расторгает контракт с Погба, обещая выплатить полную зарплату за оставшийся срок действия договора.

Согласно информации от Nice-Matin, Монако принял решение о расторжении контракта с Полем Погба.



Утверждается, что такое решение было принято до момента последней травмы футболиста из Франции.



Несмотря на то, что Погба участвовал всего в шести матчах за Монако, клуб намерен выплатить ему полную зарплату за оставшееся время действия контракта.



Текущий контракт Погба будет действовать до следующего лета.



Ранее было заявлено, что форвард Арсенала согласился покинуть команду.