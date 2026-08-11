Цыганков может вернуться в Ла Лигу: Сельта ведет переговоры о его трансфере

Сельта рассматривает возможность перехода Цыганкова из Жироны, но также ведет переговоры с Бокой Хуниорс о Себальосе.

Как сообщает Faro de Vigo, Виктор Цыганков, футболист Жироны, может вернуться в Ла Лигу.



Сельта ведет переговоры с Жироной о возможном переходе украинского вингера.



У Цыганкова остается всего год по контракту, поэтому Жирона готова отпустить его за сумму ниже рыночной. Предполагается, что стоимость трансфера составит от 10 до 15 миллионов евро.



Однако Сельта также ведет диалог с Бока Хуниорс по поводу Эсекиэля Себальоса. Испанский клуб намерен заключить контракт только с одним из этих двух футболистов.



Ранее появилась информация о том, что вратарь Шахтера был на грани рассмотрения варианта завершения своей профессиональной карьеры.