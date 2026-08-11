Филлипс переходит из Манчестер Сити в Шеффилд Юнайтед на правах аренды

Шеффилд Юнайтед арендует полузащитника Манчестер Сити Калвина Филлипса для участия в Чемпионшипе.

30-летний английский футболист Калвин Филлипс, выступающий на позиции полузащитника за Манчестер Сити, переходит на правах аренды в Шеффилд Юнайтед, где будет участвовать в Чемпионшипе.



В прошлом сезоне Филлипс участвовал всего в трех матчах за Шеффилд Юнайтед, в одном из которых он был удален с поля.



Манчестер Сити приобрел Филлипса у Лидса в 2022 году за 42 миллиона фунтов. Контракт футболиста с манчестерским клубом рассчитан до 2028 года.



Также стало известно, что Арсенал намерен продать одного из своих молодых игроков.