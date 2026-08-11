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Габриэл Жезус готовит переход из Арсенала в Наполи: контракт на горизонте

Бразильский форвард Габриэл Жезус принял предложение Наполи о переходе, ожидается скорое заключение контракта на три года.
Габриэл Жезус готовит переход из Арсенала в Наполи: контракт на горизонте
Габриэл Жезус / Getty Images

Известно, что Габриэл Жезус, форвард Арсенала, намерен покинуть команду, как подтверждает Николо Скира.

По информации от источника, 29-летний бразильский игрок уже принял предложение о переходе в Наполи.

Предполагается, что в ближайшее время стороны окончательно согласуют контракт, который, по всей видимости, будет заключен на три года.

Однако, прежде чем начать процесс трансфера Жезуса, Наполи должен освободить место в своем нападении. Ромелу Лукаку, видимо, уже находится на полдороге к переходу в Турцию.

Ранее сообщалось, что Арсенал также намерен продать одного из своих перспективных игроков.

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