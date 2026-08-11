Барселона и Google объявляют о партнерстве в сфере AI для укрепления фан-сообщества

Google Gemini станет официальным AI-партнером Барселоны, акцентируя внимание на смартфонах Google Pixel в рекламных кампаниях.

Барселона, каталонский футбольный клуб, объявил о новом партнерстве с Google.



Google Gemini будет действовать как официальный партнер Барселоны в сфере потребительского AI.



Согласно этому соглашению, искусственный интеллект будет использоваться для укрепления сообщества фанатов и предоставления помощи в анализе матчей.



В рамках этого партнерства основной акцент в рекламных кампаниях будет сделан на смартфоны Google Pixel, которые будут связаны с цифровым контентом, отражающим повседневную деятельность команды.



Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность приобретения нападающего из Барселоны.