Травма Погба: звезда Монако может пропустить следующие матчи

Погба получил травму бедра на тренировке, что может привести к пропуску следующих матчей Монако.

Полузащитник монегаскского Монако Поль Погба может пропустить следующие матчи из-за полученной травмы, сообщает издание Nice-Matin.



По данным источника, 33-летний футболист травмировал бедро во время тренировочного процесса.



Медицинский персонал оказал Погба необходимую помощь на месте, после чего он, не сумев сдержать эмоции, уселся на скамейку запасных.



Стоит отметить, что всего лишь неделю назад французский спортсмен возобновил полноценные тренировки после восстановления от проблем с коленом. В прошлом сезоне Погба принял участие только в шести матчах.



Ранее сообщалось, что вратарь Шахтера был на грани рассмотрения варианта с завершением карьеры.