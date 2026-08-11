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Арсенал готов продать таланта Льюиса-Скелли за 45 миллионов фунтов

Арсенал готов продать Майлза Льюиса-Скелли за 45 миллионов фунтов, предложив его Манчестер Юнайтед и Челси.
Арсенал готов продать таланта Льюиса-Скелли за 45 миллионов фунтов
Майлз Льюис-Скелли / Getty Images

Бен Джейкобс сообщает о планах Арсенала продать Майлза Льюиса-Скелли.

По информации журналиста, футболист уже был предложен Манчестер Юнайтед и Челси лондонским клубом.

Важно упомянуть, что Манчестер Юнайтед следил за действиями игрока в течение всего лета, но в итоге пришел к выводу, что Арсенал не согласится продать его за небольшую сумму.

Тем не менее "канониры" совершили неожиданный шаг и готовы продать многофункционального таланта всего за 45 миллионов фунтов.

Интересно, что именно такую цену на 19-летнего английского футболиста указывает Трансфермаркт.

Было также упомянуто ранее, что форвард Ман Сити может покинуть команду.

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