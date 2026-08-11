Будущее Мармуша в Манчестер Сити: решение за нападающим

Мареска: Будущее Мармуша в Манчестер Сити зависит от его решения.

Главный наставник футбольного клуба Манчестер Сити Энцо Мареска выразил свое мнение относительно будущего нападающего Омара Мармуша.



С тех пор как египетский футболист перешел из Айнтрахта в январе 2025 года, он принял участие в 37 матчах Английской Премьер-лиги и забил 10 голов. Однако, только в 22 играх он начинал с первых минут.



Мареска подчеркнул, что, несмотря на стремление Мармуша провести больше времени на игровом поле, это не обеспечивает его постоянное участие в играх в предстоящем сезоне.



Наставник добавил, что окончательное решение о будущем футболиста должен принять сам Мармуш, сообщает ESPN.



Между тем, Хулиан Альварес поставил ультиматум руководству Атлетико Мадрид.