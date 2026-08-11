Федерация футбола США поддерживает аудит 20-миллиардного проекта FIFA Forward Enterprise
Футбольные ассоциации США, УЕФА, АФК и КОНКАКАФ призывают к независимому аудиту проекта FIFA Forward Enterprise, требуя усиления управления и прозрачности.
Поддержку инициативе проведения независимого аудита проекта FIFA Forward Enterprise выразила Федерация футбола США.
Совместное заявление, в котором призывается к независимому исследованию проекта FIFA Forward Enterprise, было распространено США, УЕФА, АФК и КОНКАКАФ.
U.S. Soccer, Canada Soccer, CFU (Caribbean Football Union) and UNCAF (Central American Football Union) stand together, along with our colleagues around the world, in calling for meaningful change that strengthens FIFA’s governance, transparency and accountability.— U.S. Soccer (@ussoccer) August 10, 2026
U.S. Soccer,… https://t.co/MHyIL056VJ
FIFA Forward Enterprise - это проект, направленный на создание коммерческого подразделения ФИФА стоимостью 20 миллиардов долларов. Планировалось, что это подразделение будет контролировать спонсорские, медиа и билетные права на мировые чемпионаты с целью привлечения частных инвесторов.
Ранее ФИФА обвинила своих оппонентов в организованных попытках подорвать работу организации.
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