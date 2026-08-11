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Федерация футбола США поддерживает аудит 20-миллиардного проекта FIFA Forward Enterprise

Футбольные ассоциации США, УЕФА, АФК и КОНКАКАФ призывают к независимому аудиту проекта FIFA Forward Enterprise, требуя усиления управления и прозрачности.
Федерация футбола США поддерживает аудит 20-миллиардного проекта FIFA Forward Enterprise
Футбольная федерация США / Getty Images

Поддержку инициативе проведения независимого аудита проекта FIFA Forward Enterprise выразила Федерация футбола США.

Совместное заявление, в котором призывается к независимому исследованию проекта FIFA Forward Enterprise, было распространено США, УЕФА, АФК и КОНКАКАФ.



FIFA Forward Enterprise - это проект, направленный на создание коммерческого подразделения ФИФА стоимостью 20 миллиардов долларов. Планировалось, что это подразделение будет контролировать спонсорские, медиа и билетные права на мировые чемпионаты с целью привлечения частных инвесторов.

Ранее ФИФА обвинила своих оппонентов в организованных попытках подорвать работу организации.

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