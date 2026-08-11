Месси отложил возвращение в Интер Майами после смерти отца

Месси остается в Аргентине после смерти отца, время возвращения в Интер Майами неизвестно.

Как сообщает Doble Amarilla, Лионель Месси решил временно приостановить свои игры за Интер Майами и остаться в Аргентине после смерти своего отца Хорхе.



39-летний футболист вернулся на родину, чтобы быть рядом со своей семьей в этот трудный период.



Месси продолжает пребывать в Росарио после церемонии прощания с отцом. Время его возвращения к тренировкам и матчам до сих пор не установлено. Следует отметить, что церемония прощания с Хорхе Месси прошла в узком кругу, только с ближайшими родственниками и друзьями семьи.



По информации источника, в ближайшее время Лионель Месси может ожидать личных визитов от Леандро Паредеса, Николаса Отаменди и Анхеля Ди Мария, которые приедут, чтобы поддержать игрока.



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