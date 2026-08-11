Альварес обвиняет руководство Атлетико в трусости и недобросовестности
Аргентинец Хулиан Альварес высказал свое разочарование в отношении руководства футбольного клуба Атлетико Мадрид и его тренера Диего Симеоне.
Как сообщает Mundo Deportivo, Альварес недоволен действиями руководства клуба, прозванного "матрасниками", в контексте его желания перейти в Барселону.
По информации издания, после возвращения в клуб, Альварес планировал обсудить свое положение с Симеоне, однако тренер улетел на Ибицу на два дня. Альварес считает, что Симеоне "не проявил достаточно смелости", чтобы встретиться с ним лично.
Альварес также выразил недовольство тем, что генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль отсутствовал. Согласно источнику, Альварес заявил сотрудникам клуба, что не стоит рассчитывать на его поддержку.
В свете этого, экс-игрок Арсенала удивил новостью о переходе Барколя, а информатор раскрыл амбиции звезды ПСЖ.