Альварес обвиняет руководство Атлетико в трусости и недобросовестности

Альварес обвиняет руководство Атлетико Мадрид в недостатке смелости для личной встречи и выражает недовольство отсутствием генерального директора клуба.

Аргентинец Хулиан Альварес высказал свое разочарование в отношении руководства футбольного клуба Атлетико Мадрид и его тренера Диего Симеоне.



Как сообщает Mundo Deportivo, Альварес недоволен действиями руководства клуба, прозванного "матрасниками", в контексте его желания перейти в Барселону.



По информации издания, после возвращения в клуб, Альварес планировал обсудить свое положение с Симеоне, однако тренер улетел на Ибицу на два дня. Альварес считает, что Симеоне "не проявил достаточно смелости", чтобы встретиться с ним лично.



Альварес также выразил недовольство тем, что генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль отсутствовал. Согласно источнику, Альварес заявил сотрудникам клуба, что не стоит рассчитывать на его поддержку.



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