Моуринью: Шевченко в Челси был не моим выбором

Моуринью откровенно - о переходе Шевченко в Челси: не был заинтересован, но не противостоял.

В соответствии с информацией от BBC, Жозе Моуринью, экс-тренер футбольного клуба Челси, не проявлял интереса к подписанию договора с Андреем Шевченко.



Моуринью вспоминает переход украинского нападающего в Челси в 2006 году, признаваясь, что не был заинтересован в его привлечении. Тем не менее, он не выражал открытое противодействие этому переходу и считает это своим обязательством.



Согласно словам Моуринью, Роман Абрамович, владелец Челси, являлся большим любителем футбола, но не вполне понимал все его нюансы. В то время Моуринью было бы предпочтительнее видеть в составе Челси Самуэля Это’О.



Тем временем, в Челси были удивлены изменениями в игре Мудрика после спаррингов.