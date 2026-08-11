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Ювентус в поисках нового голкипера: Лунин и Трубин в списке кандидатов

Ювентус нацеливается на голкипера Пармы Зиона Судзуки, но также рассматривает варианты с украинцами Андреем Луниным и Анатолием Трубиным.
Ювентус в поисках нового голкипера: Лунин и Трубин в списке кандидатов
Андрей Лунин / Getty Images

Ювентус активизировал поиск нового голкипера, рассматривая при этом несколько возможных вариантов, включая украинцев Андрея Лунина и Анатолия Трубина.

По данным, опубликованным в La Gazzetta dello Sport, главной целью Ювентуса является 23-летний вратарь Пармы Зион Судзуки. Клуб рассматривает вариант аренды японского голкипера на период не менее одного сезона, однако Судзуки уже ведет переговоры о переходе в ПСЖ.

В свете этого, если сделка с Судзуки не произойдет, Ювентус может перенаправить свой интерес на Лунина. Стоит отметить, что Лунин удовлетворен своим текущим статусом в Реале, но стремится к большему игровому времени, и поэтому может рассмотреть предложение от Ювентуса.

Также в список возможных трансферов Ювентуса входит еще один украинский вратарь - Анатолий Трубин, хотя на данный момент Лунин считается более предпочтительным кандидатом.

Между тем, Реал из Мадрида проявляет интерес к полузащитнику Арсенала.

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