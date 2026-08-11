Ювентус в поисках нового голкипера: Лунин и Трубин в списке кандидатов

Ювентус нацеливается на голкипера Пармы Зиона Судзуки, но также рассматривает варианты с украинцами Андреем Луниным и Анатолием Трубиным.

Ювентус активизировал поиск нового голкипера, рассматривая при этом несколько возможных вариантов, включая украинцев Андрея Лунина и Анатолия Трубина.



По данным, опубликованным в La Gazzetta dello Sport, главной целью Ювентуса является 23-летний вратарь Пармы Зион Судзуки. Клуб рассматривает вариант аренды японского голкипера на период не менее одного сезона, однако Судзуки уже ведет переговоры о переходе в ПСЖ.



В свете этого, если сделка с Судзуки не произойдет, Ювентус может перенаправить свой интерес на Лунина. Стоит отметить, что Лунин удовлетворен своим текущим статусом в Реале, но стремится к большему игровому времени, и поэтому может рассмотреть предложение от Ювентуса.



Также в список возможных трансферов Ювентуса входит еще один украинский вратарь - Анатолий Трубин, хотя на данный момент Лунин считается более предпочтительным кандидатом.



Между тем, Реал из Мадрида проявляет интерес к полузащитнику Арсенала.